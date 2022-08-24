Россиянин отсудил у Lamoda 3 млн рублей за отмененные заказы

Ритейлер в течение года не доставил жителю города Бор в Нижегородской области товары на общую сумму 3 млн рублей. В качестве причины назывался технический сбой. При этом компания возвращала покупателю внесенную им предоплату.

Такая ситуация возникла после того, как в прошлом году Lamoda не вернула клиенту деньги за не подошедшие кроссовки и часы.

Покупатель сдал вещи обратно, однако магазин обвинил его в том, что присланные вещи были в эксплуатации, в коробке из-под обуви «был обнаружен кусок цемента», а в коробке из-под часов — «другие часы». В результате Lamoda назвала покупателя проблемным клиентом.

Россиянин обратился в суд, который встал на сторону клиента, так как выяснилось, что у ритейлера нет правил возврата по причине технического сбоя.

«За те дни, что Lamoda держала у себя предоплату, насчитывается неустойка. Суд принял мой расчет», — пояснил покупатель.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock