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Россиянин отсудил у Lamoda 3 млн рублей за отмененные заказы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователь Lamoda отсудил у интернет-магазина 3 млн рублей за 122 отмененных заказа, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Россиянин отсудил у Lamoda 3 млн рублей за отмененные заказы

Ритейлер в течение года не доставил жителю города Бор в Нижегородской области товары на общую сумму 3 млн рублей. В качестве причины назывался технический сбой. При этом компания возвращала покупателю внесенную им предоплату.

Такая ситуация возникла после того, как в прошлом году Lamoda не вернула клиенту деньги за не подошедшие кроссовки и часы.

Покупатель сдал вещи обратно, однако магазин обвинил его в том, что присланные вещи были в эксплуатации, в коробке из-под обуви «был обнаружен кусок цемента», а в коробке из-под часов — «другие часы». В результате Lamoda назвала покупателя проблемным клиентом.

Россиянин обратился в суд, который встал на сторону клиента, так как выяснилось, что у ритейлера нет правил возврата по причине технического сбоя.

«За те дни, что Lamoda держала у себя предоплату, насчитывается неустойка. Суд принял мой расчет», — пояснил покупатель.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock

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