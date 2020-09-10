Lamoda рассказала о тратах россиян на товары для красоты

Ко Дню красоты Lamoda выяснила, сколько россияне тратят на уход за собой и как подходят к выбору товаров для красоты. Об этом говорится в сообщении компании.

Результаты опроса 1,6 тысячи человек показали, что большинство клиентов онлайн-платформы тщательно ухаживают за собой. Так, 79% женщин ежедневно используют сразу несколько продуктов для ухода за кожей лица. Среди мужчин многоступенчатый уход свойственен 22% опрошенных.

По данным исследования Picodi, россияне тратят на товары для красоты до 20,4 тысяч рублей в год. Самые активные покупатели — девушки в возрасте 25-34 лет.

Треть респонденток покупают товары для красоты импульсивно. Эксперты Lamoda объясняют этосильным эмоциональным подъемом, который при покупке очередного продукта испытывает почти каждая вторая опрошенная (48%). Спонтанные покупки свойственны и мужчинам: в этом признались 37% респондентов.

По данным опроса, женщины более тщательно подходят к выбору декоративной косметики и уходовых средств. Чаще всего решение о покупке принимается, исходя из отзывов косметологов, подруг и состава продукта. Мужчины же обычно выбирают конкретные бренды и в дальнейшем продолжают покупать именно их.

Около половины (45%) опрошенных девушек уверены, что разбираются в составах косметики. Среди мужчин таких меньше — около трети. Главным критерием выбора косметики стал натуральный состав. Это важно для 80% опрошенных женщин и 87% мужчин.

Выбирая товары для красоты в подарок, россияне в первую очередь заботятся не о товаре и его свойствах, а об упаковке. В этом признались 27% респондентов.

Фото: Lamoda