Lamoda начала тестировать новую модель работы с продавцами

Lamoda начала тестировать новую модель работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller). Теперь бренды могут продавать вещи со своего склада и пользоваться логистикой Lamoda для доставки товара клиенту, говорится в сообщении онлайн-ритейлера.

Модель FBS позволит селлерам увеличить ассортимент без физической отгрузки на склад Lamoda — так продавцы смогут повысить оборачиваемость товара, быстро выходить на площадку, а также оперативнее начинать продавать новинки и лимитированный ассортимент, отмечают в компании.

Первым тестовым партнером новой операционной модели стал российский бренд женской и мужской одежды Baon. В октябре подключать новых партнеров будут в закрытом режиме.

Таким образом, сейчас у Lamoda три основных модели работы с продавцами:

FBO — Fulfillment by Operator, товар хранится на складе Lamoda, сборка и доставка осуществляется силами онлайн-платформы.

FBS —Fulfillment by Seller, партнер продает вещи со своего склада и пользуется логистикой Lamoda для доставки товара клиенту.

DBS — Delivery by Seller, партнер хранит товар у себя на складе и после заказа сам осуществляет его логистику.

Тарифы на них компания не раскрывает.

Фото на обложке: Lamoda