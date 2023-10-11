Lamoda начала тестировать новую модель работы с продавцами — Lamoda FBS (Fulfillment by Seller). Теперь бренды могут продавать вещи со своего склада и пользоваться логистикой Lamoda для доставки товара клиенту, говорится в сообщении онлайн-ритейлера.
Модель FBS позволит селлерам увеличить ассортимент без физической отгрузки на склад Lamoda — так продавцы смогут повысить оборачиваемость товара, быстро выходить на площадку, а также оперативнее начинать продавать новинки и лимитированный ассортимент, отмечают в компании.
Первым тестовым партнером новой операционной модели стал российский бренд женской и мужской одежды Baon. В октябре подключать новых партнеров будут в закрытом режиме.
Таким образом, сейчас у Lamoda три основных модели работы с продавцами:
- FBO — Fulfillment by Operator, товар хранится на складе Lamoda, сборка и доставка осуществляется силами онлайн-платформы.
- FBS —Fulfillment by Seller, партнер продает вещи со своего склада и пользуется логистикой Lamoda для доставки товара клиенту.
- DBS — Delivery by Seller, партнер хранит товар у себя на складе и после заказа сам осуществляет его логистику.
Тарифы на них компания не раскрывает.
Фото на обложке: Lamoda
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