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Lamoda вывела на рынок собственный бренд мужской одежды Mademan

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Ритейлер Lamoda запустил продажи собственного бренда мужской одежды Mademan, сообщили в пресс-службе компании.

Lamoda вывела на рынок собственный бренд мужской одежды Mademan

В первой коллекции Mademan — свыше 100 позиций для мужского гардероба. Это футболки, поло, шорты, худи, рубашки и свитшоты. Также Mademan предлагает брюки, джинсы и верхнюю одежду.

Как пояснили в пресс-службе, в основу бренда легла концепция «Весь из тебя», которая отражает выражение каждой из сторон личности, будь то характер или хобби.

У Mademan нет строгой стилистической направленности, бренд включает вещи разнообразных стилей. В частности, в линейке представлены две категории — классическое направление и капсульные коллекции.

Дизайн всех вещей целиком разрабатывает команда Lamoda. В компании указали, что после ухода с российского рынка западных брендов направление женской одежды пострадало меньше, чем мужское. По этой причине ритейлер решил сделать акцент на незаполненной нише.

«Запуская Mademan, мы уверены, что сможем выйти в лидеры в сегменте мужской моды и закрывать потребности аудитории в трендовой и стильной одежде», — поделился планами гендиректор Lamoda Максим Гришаков.

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Ранее в апреле компания запустила бренд женской одежды Nume.

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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