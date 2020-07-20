Lamoda начала тестировать новую модель доставки

Lamoda начала тестирование дропшиппинга — модели доставки, при которой товар, заказанный на Lamoda, доставляется не собственной службой доставки компании, а самим поставщиком товара с его склада. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Lamoda планирует развивать модель дропшиппинга для работы с товарами, требующими особых условий хранения и транспортировки — крупногабаритные, хрупкие, нестандартной формы (например, товары для декора и оформления интерьера). Отмечается, что таким образом ритейлер сможет расширить ассортимент товаров для дома, детских и спортивных товаров на площадке.

В качестве партнеров будут выбраны компании с большим опытом в e-commerce и высоким уровнем качества и сервиса.

Первым партнером проекта в России стал шоппинг-клуб и интернет-магазин дизайнерской мебели, аксессуаров и декора для дома Westwing.

На первом этапе в разделе «Дом» на Lamoda появится около тысячи товарных наименований от Westwing: предметы декора, ковры, посуда и аксессуары для ванной комнаты. В дальнейшем ассортимент планируется пополнить мебелью и товарами для сада — будет доступно около 3 тысяч товарных наименований.

Lamoda уже опробовала схему дропшиппинга в других странах присутствия, например, в Казахстане она действует уже около 3 лет. На данный момент таким образом с компанией сотрудничают 14 поставщиков, основную часть из которых представляют бьюти-бренды.

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