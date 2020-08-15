Lamoda после пандемии решила превратить московский офис в модное пространство

Lamoda решила после окончания пандемии не возвращаться к обычному офисному режиму, а перестроить офис в пространство для совместной работы и общения. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Предварительно в новом формате около 20% рабочих мест останутся зафиксированы за сотрудниками, еще около 30% будут переоборудованы под зоны для переговоров и совместной работы.

Остальные рабочие места сотрудники смогут бронировать через онлайн-систему, и в среднем присутствовать в офисе 2 дня в неделю — для посещения встреч команд, офлайн-мероприятий и других событий.

Кроме оптимизации рабочего процесса сотрудников такой подход позволит, по предварительным оценкам, расширить штат специалистов еще на 20-25% без необходимости увеличения рабочих площадей.

При этом, по словам представителя компании, в офисе по-прежнему останется вся необходимая и привычная сотрудникам инфраструктура — разнообразные точки питания, спортзал, зал для общих встреч и конференций. Также будет организовано хранение личных вещей.

Офис Lamoda сейчас

Офис Lamoda находится на проспекте Маршала Жукова и вмещает около 1000 сотрудников. Он был открыт в 2019 году.

Согласно опросам компании, 85% сотрудников Lamoda по итогам прошедших месяцев удаленной работы отметили, что их продуктивность не изменилась или даже повысилась. А среди менеджеров 96% отметили сохранение или улучшение эффективности своих команд.

В этом году все сотрудники Lamoda продолжат работать удаленно. Решение об открытии офиса будет приниматься отдельно, с учетом эпидемиологической ситуации.

Фото: Lamoda