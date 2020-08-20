Чистый оборот Lamoda во втором квартале 2020 года вырос на 45,2%

Российский онлайн-ритейлер Lamoda опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2020 года. Rusbase ознакомился с отчетностью.

Lamoda продемонстрировала прирост по основным бизнес-показателям:

чистый оборот вырос на 45,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,7 млрд рублей;

валовая прибыль выросла на 27,8% — до 4,6 млрд рублей;

число активных пользователей платформы выросло на 20,3% по сравнению с прошлым годом — до 3,4 млн человек.

Как отметили в компании, во втором квартале на Lamoda появились новые бренды: премиальные марки Sandro и Maje, бьюти-бренд The Body Shop, спортивные бренды Demix и Outventure, продавец детских товаров Mothercare, бренд Patagonia, Defacto и другие.

Кроме того, в отчетный период онлайн-ритейлер развивал категории, связанные с образом жизни: детские товары и игрушки, спортивные товары, товары для красоты и товары для дома и декора. Эти категории пользовались повышенным спросом у клиентов, которые в условиях пандемии проводили много времени дома, рассказали в компании. Например, чистый оборот в категории товаров для дома во втором квартале вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также клиенты Lamoda во втором квартале активно покупали одежду, обувь и аксессуары премиальных брендов.

Чистый оборот в премиум-сегменте вырос на 62% по сравнению с прошлым годом. Наибольшую динамику демонстрировали детские коллекции.

На фоне пандемии во втором квартале Lamoda запустила доставку пешими торговыми представителями. Курьеры доставляют заказы из пункта выдачи в пределах небольшого района. К проекту подключено 30 пунктов выдачи заказов в Москве и 10 пунктов выдачи в Санкт-Петербурге, в доставке задействовано 250 сотрудников. Lamoda тестирует сервис и планирует его запуск в других городах.

Напомним, в конце июля на Lamoda появился раздел «Хочу помочь» с товарами благотворительных фондов: футболками, худи, сумками-шопперами, кружками. Ритейлер развивает раздел вместе с агрегаторами благотворительных проектов — платформами «Добро Mail.ru» и «Нужна помощь», которые отвечают за верификацию и надежность фондов.

За неделю с момента запуска фонды-участники продали товары на 200 тысяч рублей, отметили в Lamoda. На данный момент на онлайн-платформе представлено 67 товаров от четырех благотворительных фондов. Ритейлер ожидает расширение списка участников проекта и ассортимента.

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