Экс-руководитель IT-проектов Lamoda возглавил Sberfood

Экс-глава отдела управления IT-проектами Lamoda Григорий Синьков стал генеральным директором ООО «Фудплекс». Информация о назначении появилась в базе данных «Контур-фокус».

ООО «Фудплекс» развивает цифровую платформу для ресторанного рынка Sberfood. Проект появился в 2018 году, сейчас он входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group «О2о Холдинг».

По данным системы «Контур-фокус», СП принадлежат 54,67% компании. Еще 45,33% принадлежат сервису доставки еды Delivery Club, который тоже входит в «О2о Холдинг».

Sberfood объединяет сервисы для бронирования столиков, цифрового маркетинга, безналичной оплаты, создания программ лояльности. Как следует из базы данных «Контур-фокус», выручка компании за 2018 год составила 7,9 млн рублей, чистый убыток — 14,1 млн рублей.

Григорий Синьков до прихода в Sberfood работал в Lamoda и «Яндексе». На момент публикации новости Григорий и пресс-служба Сбербанка не отвели на запросы Rusbase.

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