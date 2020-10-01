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Lamoda запустила услугу онлайн-подбора гардероба

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Lamoda начала тестирование нового сервиса «Стилист». С его помощью пользователь вместе с профессиональным стилистом сможет подобрать себе индивидуальный гардероб. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Lamoda запустила услугу онлайн-подбора гардероба

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту нужно заполнить на лендинге проекта анкету с подробной информацией о себе, своих предпочтениях и ожиданиях от нового гардероба. Стоимость услуги составляет 1490 рублей. 

После заполнения анкеты один из стилистов команды Lamoda свяжется с клиентом в выбранном мессенджере или по электронной почте — и в течение двух дней пришлет подборку из десяти вещей из каталога Lamoda, а также презентацию с цельными образами, которые можно из них составить.

Стилист отредактирует подборку, если она не соответствует ожиданиям, которые указал пользователь.

Клиент также может оформить заказ на подборку и получить онлайн-консультацию стилиста во время ее примерки. Пользователь может выкупить любое количество вещей из предложенной подборки. 

Сейчас услуга доступна для всех посетителей сайта в его десктоп и мобильной версиях в России. В случае если число пользовательских заявок превысит тестовые возможности, клиенту предложат встать в лист ожидания и воспользоваться услугой позднее.

Фото: Unsplash

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