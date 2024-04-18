Langame учредила Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры

Разработчик специализированного софта для киберклубов Langame учредил Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Ее участниками станут Colizeum, True Gamers, CyberX и другие, пишет «Коммерсантъ».

АРКИ готова принять в свои ряды поставщиков оборудования, разработчиков ПО, представителей киберспортивных организаций и игровой индустрии.

В Ассоциации хотят проработать вопрос включения деятельности компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень, который попадает под право использования патентной системы налогообложения, отметили в Langame.

Система предусматривает вместо выплаты налогов и сдачи декларации выплату патента — фиксированной суммы, которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности.

Участники ассоциации также займутся подготовкой нормативной базы для признания компьютерных клубов и киберспортивных арен спортивными объектами или организациями для занятия киберспортом.

Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Звания будут присуждаться за соревнования по игре «Мир танков». Они будут проводиться совместно Lesta Games на платформе VK Play.

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