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Langame учредила Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик специализированного софта для киберклубов Langame учредил Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Ее участниками станут Colizeum, True Gamers, CyberX и другие, пишет «Коммерсантъ».

Langame учредила Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры

АРКИ готова принять в свои ряды поставщиков оборудования, разработчиков ПО, представителей киберспортивных организаций и игровой индустрии.

В Ассоциации хотят проработать вопрос включения деятельности компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень, который попадает под право использования патентной системы налогообложения, отметили в Langame.

Система предусматривает вместо выплаты налогов и сдачи декларации выплату патента — фиксированной суммы, которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности.

Участники ассоциации также займутся подготовкой нормативной базы для признания компьютерных клубов и киберспортивных арен спортивными объектами или организациями для занятия киберспортом. 

  • Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Звания будут присуждаться за соревнования по игре «Мир танков». Они будут проводиться совместно Lesta Games на платформе VK Play.

Фото на обложке: Unsplash

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