Langame учредила Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры

Разработчик специализированного софта для киберклубов Langame учредил Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Ее участниками станут Colizeum, True Gamers, CyberX и другие, пишет «Коммерсантъ».
АРКИ готова принять в свои ряды поставщиков оборудования, разработчиков ПО, представителей киберспортивных организаций и игровой индустрии.
В Ассоциации хотят проработать вопрос включения деятельности компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень, который попадает под право использования патентной системы налогообложения, отметили в Langame.
Система предусматривает вместо выплаты налогов и сдачи декларации выплату патента — фиксированной суммы, которая рассчитывается исходя из вида и места ведения деятельности.
Участники ассоциации также займутся подготовкой нормативной базы для признания компьютерных клубов и киберспортивных арен спортивными объектами или организациями для занятия киберспортом.
- Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Звания будут присуждаться за соревнования по игре «Мир танков». Они будут проводиться совместно Lesta Games на платформе VK Play.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
20 апреля 2024
21 апреля 2024
21 апреля 2024