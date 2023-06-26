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Россияне смогут получать разряды и звания по компьютерному спорту

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Об этом сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС).

Россияне смогут получать разряды и звания по компьютерному спорту

Звания будут присуждаться за соревнования по игре «Мир танков». Они будут проводиться совместно Lesta Games на платформе VK Play.

Награждение стало возможным благодаря поправкам в положение о Единой всероссийской спортивной классификации, отмечается в сообщении.

«Совместная работа трех организаций будет направлена на популяризацию киберспорта вообще и на активное развитие турниров по «Миру танков» в частности. Нам нужно привлекать больше внимания к отечественным играм, показывать разработчикам, что в России можно — и нужно — создавать проекты, которые могут стать популярными на киберспортивной арене», — сказал президент ФКС России Дмитрий Смит.

Власти выделят в 2023 году порядка 1,8 млрд рублей на подготовку киберспортивных соревнований «Игры будущего». Они запланированы на 2024 год, местом проведения выбрана Казань. «Игры будущего» пройдут по новым дисциплинам. Формат проведения турнира предусматривает внедрение инновационных разработок в киберспорте, робототехнике и сфере VR. Призовой фонд игр составляет $25 млн. 

Фото на обложке: Unsplash

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