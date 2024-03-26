Топ-менеджеры «Ланита» получили доли в разработчике low-code платформы BPMSoft

Юрлицо low-code платформы BPMSoft — ООО «Ланит Омни» — получило новых владельцев. С 20 марта миноритарные доли в проекте принадлежат трем топ-менеджерам группы «Ланит» , следует из данных ЕГРЮЛ.

В число учредителей ООО «Ланит Омни» вошли генеральный директор «Ланит Омни» Юрий Востриков, гендиректор IT-интегратора «Норбит» (также входит в группу «Ланит») Антон Чехонин и вице-президент «Ланита» Владимир Вертоградов.

Таким образом, согласно данным системы «Контур.Фокус», доли владения в ООО «Ланит Омни» распределяются следующим образом: 95% принадлежит ООО «Ланит-Холдинг», 3% — у Юрия Вострикова, по 1% у Антона Чехонина и Владимира Вертоградова.

В пресс-службе «Ланита» не прокомментировали изменения.

Руководитель корпоративной и налоговой практики юридической компании «Интерцессия» Ирина Егорова считает, что изменения можно рассматривать как программу мотивации топ-менеджмента.

«Мы можем предполагать, что это [получение топ-менеджерами долей в компании] является бонусом, премией или результатом достижением определенных показателей в деятельности этих лиц», — считает эксперт.

По словам Егоровой, обычно юридически подобные договоренности закрепляются путем заключения опционных соглашений, часто это происходит именно в IT-компаниях, где можно подсчитать KPI. «Это может быть увеличение в процентном отношении выручки или снижение расходов, или увеличение рентабельности, или некий симбиоз этих показателей», — заключила юрист.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Ланит Омни» в 2022 году (последние доступные данные) составила 931 млн рублей, что почти в 10 раз больше, чем в 2021 году. Чистая прибыль составила 98,2 млн рублей против 412 тыс. в 2021 году.

ООО «Ланит Омни» появилась в апреле 2010 года, развивает low-code платформу BPMSoft для автоматизации CRM и внутренних бизнес-процессов.

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