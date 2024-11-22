Россияне потратили на Wildberries полмиллиарда рублей на «лапки»

Антистресс-«лапки» стали одним из хитов продаж на Wildberries в 2024 году — c апреля по ноябрь россияне потратили на них 470 млн рублей, сообщили RB.RU аналитики сервиса для селлеров Moneyplace (входит в экосистему «Контур»). Пик спроса на этот вид сквишей пришелся на октябрь, когда о популярном развлечении по закидыванию клейких игрушек на потолки в школах упомянула глава «Лиги безопасного интернета».

«Пик продаж игрушек пришелся на октябрь 2024 года — за месяц россияне потратили на них 157 млн рублей. Рост продаж по сравнению с сентябрем составил 41%», — рассказала RB.RU аналитик Moneyplace Анастасия Романова

По словам Романовой, на основании полученных данных можно сделать вывод о «массовом и взрывном тренде среди школьников».

Скриншот RB.RU с сайта Wildberries

«На данный момент в топе продаж игрушки не только в форме кошачьих лапок, но и в форме хомячков, кошечек, печенья. Разнообразие лапок позволило подросткам собирать целые коллекции — с блестками, с мехом, маленькие, большие и всех цветов радуги», — заключила эксперт.

Новый тип игрушки-антистресс вышел в продажу на маркетплейсе Wildberries в апреле 2024 года — в этот месяц продавались 28 видов этого товара. В ноябре 2024 года количество актуальных предложений от продавцов составляет более 4,5 тыс. товарных карточек. Средний чек такой игрушки составляет 315 рублей.

Некоторым продавцам удается продавать десятки тысяч «лапкок» в месяц, свидетельствуют данные системы «Маяк». Например, продавец Slando за последние 27 дней продал 55,4 тыс. таких игрушек с эффектом свечения на 12,6 млн рублей. У него на остатках еще 65,5 тыс. единиц товаров.

Скриншот RB.RU, данные «Маяк»

Продавец dangeros&free реализовал 12,2 тыс. лапок на 4,78 млн рублей, а на его складе остается еще 7,5 тыс. единиц товара.

О новом тренде у школьников использовать «лапки» для порчи школьного ремонта в октябре 2024 года рассказала директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Мизулина опубликовала письма подписчиков, в которых они рассказывают о новом тренде и даже «помешательстве» на нем.

«Культ "лапкеров" получает все больше распространение в обществе. Эти лапки отвлекают детей от уроков. Моя подруга помешалась на них. Она спит с ними, тратит на них все свои деньги», — цитировала Мизулина письмо одной из подписчиц своего Telegram-канала. Другой подписчик сообщал, что его одноклассник пришел в школу с лапкой и везде ее кидал: в стену, парту, в доску, в волосы детей. Школьники также пожаловались, что «лапками» усеяны потолки учебных заведений. Мизулина отмечала, что учителя пытаются остановить раскидывание лапок по школам, но часто безуспешно. В итоге в ряде школ подобные игрушки запретили.

Мизулина заявила, что во многих школах уже испортили потолки, пытаясь снять сквиши. «Когда родителей попросят оплатить ремонт, то тренд быстро пройдет», — заключила член Общественной палаты.

В Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» не прокомментировали популярность «лапок».

В октябре RB.RU сообщил о 50-кратном росте спроса на товары для квадроберов. Самыми популярными товарами на маркетплейсах стали маски кошки для раскрашивания.

Фото на обложке: Коллаж RB.RU