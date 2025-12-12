Ларри Эллисон потерял $25 млрд на фоне падения акций Oracle

Состояние сооснователя Oracle Ларри Эллисона сократилось на $24,9 млрд после резкого падения акций компании. Всего за день они просели на 11% на фоне финансового отчёта, в котором компания зафиксировала резкий рост капитальных затрат на дата-центры для ИИ. Снижение котировок произошло спустя три месяца после того, как Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком в мире.

Эллисон упал со второго на третье место в списке миллиардеров Bloomberg

Акции Oracle снизились на 11% после публикации отчёта, в котором компания раскрыла значительный рост капитальных расходов, связанных со строительством и развитием дата-центров. Инвесторы выразили обеспокоенность тем, что масштабные вложения пока не трансформируются в выручку с той скоростью, которую ожидает рынок.

На фоне падения котировок 81-летний Эллисон опустился со второго на третье место в индексе миллиардеров Bloomberg. Представитель Oracle отказался комментировать ситуацию.

Состояние Эллисона упало на фоне сделки Warner Bros

Сокращение состояния Эллисона произошло на фоне его решения оказать финансовую поддержку сыну Дэвиду, генеральному директору Paramount, в сделке по приобретению Warner Bros. Контракт оценивается в $108 млрд. Финансирование происходит за счёт $41 млрд, предоставленного семьёй Эллисонов и партнёрами из инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

История обострилась после того, как Paramount проиграла Netflix борьбу за активы Warner Bros. Теперь компания Дэвида Эллисона напрямую обратилась к акционерам корпорации Warner Bros с повышенным предложением. При этом в Paramount уже заявили, что предложенная цена не является окончательной, что означает долгую конкурентную борьбу.

30% доли Эллисона в Oracle — на долги

Несмотря на снижение состояния, Эллисон по-прежнему располагает значительными ресурсами. По данным Bloomberg, объём его денежных средств составляет около $34,8 млрд, большая часть из которых сформирована за счёт многолетних продаж акций Oracle. При этом часть активов вложена в менее ликвидные инструменты — недвижимость и предметы искусства.

Дополнительным фактором риска остаётся использование акций в качестве залога. По данным отчёта Oracle за 2025 год, Эллисон заложил около 30% своей доли в компании для обеспечения личных долгов. Это примерно на 25% больше по сравнению с количеством акций, которые он заложил годом ранее.

Долг Oracle приближается к $100 млрд и продолжает расти

Oracle более десяти лет работает на рынке облачной инфраструктуры, однако только в последние годы активно позиционирует себя как крупного игрока в сфере ИИ. В 2025 году компания заключила вычислительную сделку с OpenAI на $300 млрд и участвует в проекте Stargate по строительству дата-центров общей стоимостью $500 млрд.

Параллельно росли и риски компании: капитальные затраты Oracle в последнем квартале выросли до $12 млрд, а стоимость страхования от дефолта по её долгам достигла максимума за 2 года. Morgan Stanley прогнозирует, что скорректированный чистый долг Oracle, который уже приближается к $100 млрд, может вырасти почти втрое к 2028 финансовому году.

Контекст

10 сентября Ларри Эллисон обогнал Илона Маска, став самым богатым человеком мира. Тогда акции Oracle подскочили на 41% после публикации квартального отчёта по облачной выручке. Тогда состояние Эллисона увеличилось на $101 млрд за один день — это был крупнейший суточный прирост в истории индекса миллиардеров Bloomberg.

Несмотря на нынешнее снижение, Эллисон остаётся значительно богаче, чем год назад: его совокупное состояние по-прежнему превышает прошлогодний уровень на $94,9 млрд, а стоимость его доли в Oracle даже после падения оценивается примерно в $202,8 млрд.