В России каждый четвертый заказ готовой еды доставляется с задержкой

25% россиян сталкиваются с задержками при заказе еды из ресторанов через сервисы доставки. Об этом говорится в исследовании Центра цифровой экспертизы Роскачества и проекта «Леди Mail», в котором участвовали свыше 2 тыс. совершеннолетних жителей страны ( есть в распоряжении ТАСС).

Также клиенты сервисов пожаловались, что еда зачастую доставляется в остывшем или непрезентабельном виде — на это указали 21% и 12,7% респондентов соответственно. Каждый десятый россиянин отметил проблемы с неправильной сборкой заказов.

Чаще всего сервисы компенсируют проблемы с помощью бонусов или промокодов, рассказали 37% участников исследования. Однако почти треть компаний игнорируют обращения потребителей. В 15% случаев покупателям возвращали деньги, а в 12% в дополнение к деньгам потребителям предлагали промокоды.

Кроме того, Центр цифровой экспертизы Роскачества проверил 14 сервисов доставки готовой еды по 135 критериям и выделил среди них лучшие. В рейтинг попали в том числе «Яндекс Еда», «Деливери», «Купер», «Много лосося» и «Якитория».

4 февраля AdIndex со ссылкой на исследование «Нильсен» сообщил, что продажи готовых блюд в России выросли за 12 месяцев 2024 года и составили 28,8% в годовом выражении. Сильнее всего относительно аналогичного периода 2023 года увеличились продажи макаронных изделий (62,1%), овощных блюд с мясом или рыбой (50,9%), а также супов и бульонов (43,3%).

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