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Путин приостановил соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Президент РФ Владимир Путин приостановил действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. Оно было подписано в 2010 году. Сама Латвия приостановила его весной 2022 года.

Путин приостановил соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией

Соответствующий указ подписан и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение подписали в 2010 году, оно применялось с 2013 года, следует из информации на сайте Минфина. 

К чему приведет прекращение действия соглашения с Латвией:

  • ставка налога вырастет до 15% на дивиденды и до 20% на проценты и роялти,
  • невозможно будет использовать освобождение от налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний;
  • если один и тот же доход облагается налогами и в Латвии, и в России, двойного налогообложения можно было избежать путем зачета налога, уплаченного в одной стране, против налога на этот же доход, исчисленный в другой стране, либо одна из стран освобождала доход от налогообложения. Прекращение действия соглашения означает, что теперь налог нужно заплатить дважды в полной сумме.

Фото на обложке: Unsplash

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