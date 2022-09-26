Путин приостановил соглашение об избежании двойного налогообложения с Латвией

Президент РФ Владимир Путин приостановил действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. Оно было подписано в 2010 году. Сама Латвия приостановила его весной 2022 года.
Соответствующий указ подписан и размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Соглашение подписали в 2010 году, оно применялось с 2013 года, следует из информации на сайте Минфина.
К чему приведет прекращение действия соглашения с Латвией:
- ставка налога вырастет до 15% на дивиденды и до 20% на проценты и роялти,
- невозможно будет использовать освобождение от налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний;
- если один и тот же доход облагается налогами и в Латвии, и в России, двойного налогообложения можно было избежать путем зачета налога, уплаченного в одной стране, против налога на этот же доход, исчисленный в другой стране, либо одна из стран освобождала доход от налогообложения. Прекращение действия соглашения означает, что теперь налог нужно заплатить дважды в полной сумме.
Фото на обложке: Unsplash
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