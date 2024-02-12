«Яндекс Лавка» запустила бренд продуктов «Лавка 100» в более высокой ценовой категории

«Яндекс Лавка» запустила собственный бренд селективных продуктов «Лавка 100», сообщила компания. Для новой торговой марки сервис выбирает особые товары — представлены как редкие сыры, так и необычные десерты.

Отмечается, что это первый бренд «Лавки» с продуктами в более высокой ценовой категории, чем товары из ассортимента классической торговой марки сервиса.

Часть продуктов под новым брендом уже доступны для пользователей Москвы и Санкт-Петербурга.

Под новым брендом сервис выпустит 100 продуктов — по числу в названии марки. «Лавка» будет создавать товары вместе с российскими фермерскими производствами и локальными поставщиками премиальных продуктов.

Дизайн «Лавки 100» создан с помощью нейросети YandexART в приложении «Шедеврум». Основа визуальной концепции — ассоциации с представленными продуктами, изображение на упаковке каждого вида товара уникально.

Кроме «Лавка 100» сервис также развивает собственную торговую марку «Из Лавки» (создана летом 2020 года). Доля продаж товаров из ее ассортимента в среднем составляет 16%, а в некоторых категориях достигает 80%. В ассортиментк продуктов бренда «Из Лавки» более 600 товаров.

Фото: «Яндекс Лавка»