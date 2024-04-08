«Яндекс Лавка» начала продавать собственные технологии сторонним ритейлерам

«Яндекс Лавка» вышла на B2B-рынок, запустив направление по продаже собственных технологий сетевым ритейлерам. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
Среди B2B-продуктов сервиса — системы для сборки заказов с полок магазинов, для управления дарксторами, ассортиментом, сменами курьеров и сборщиков, алгоритмы пополнения запасов и создания с помощью искусственного интеллекта маршрутов для курьеров.
Партнеры также могут купить у «Лавки» готовое приложение, чтобы продавать свои товары клиентам.
Можно выбрать весь набор технологий, либо отдельные модули. Решения рассчитаны как на онлайн-, так и на офлайн-торговлю.
Первым партнером сервиса стала «Азбука вкуса». С помощью решений «Лавки» ритейлер планирует запуск пилотных дарксторов в Москве, чтобы повысить качество и скорость сборки покупок (доставка планируется от 30 минут, число товаров для заказа составит порядка 7 тыс.).
Сама «Лавка» управляет более чем 500 дарксторами, в ассортименте около 5 тыс. товаров.
Фото на обложке: «Яндекс»
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