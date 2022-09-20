«Яндекс.Лавка» начнет предлагать продукты крафтовых производителей и молодых брендов

В приложении появилась одноименная категория с возможностью заказать товары российских производителей, говорится в сообщении «Лавки».

«Яндекс.Лавка» запустила проект «Выбираем вместе», цель которого — познакомить пользователей сервиса с продуктами от крафтовых производителей и молодых брендов.

В новой категории будут предлагать продукты, которые проверила команда сервиса. Уже сейчас уже доступно до 10 новых товаров. Заказывать продукты из «Выбираем вместе» могут жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Попасть на полку новой категории можно, подав заявку через форму для поставщиков на сайте «Лавки». Далее поставщику предстоит пройти отбор в несколько этапов, среди них — дегустация продуктов и аудит производства.

Продукция будет размещаться на сервисе в течение месяца. «Лавка» отметит особыми стикерами все подобные товары.

По итогам проекта производитель сможет стать постоянным поставщиком под собственной торговой маркой «Лавки» или остаться под своим брендом. Главные критерии — качество товара, положительные оценки и отзывы покупателей, повторные заказы и хорошая оценка аудита производства.

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