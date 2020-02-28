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«Яндекс» выделил «Яндекс.Лавку» в отдельное направление фудтех-бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» выделен в отдельное направление внутри фудтех-бизнеса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» выделил «Яндекс.Лавку» в отдельное направление фудтех-бизнеса

«Экспресс-доставка продуктов "Яндекс.Лавка" становится отдельным направлением внутри фудтех-бизнеса. Новая структура остается под руководством Ильи Красильщика. Курировать новое направление будет глава "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко», — пояснили Rusbase в пресс-службе.

В компании считают, что изменения отражают ыстрый рост и стратегическое значение «Яндекс.Лавки» для компании. 

«Обновленная структура позволит компании сфокусировать на этом направлении ресурсы, необходимые для быстрого масштабирования "Яндекс.Лавки"», — уточнили в «Яндексе».

Создатели компании Foodfox, на базе которой был создан сервис «Яндекс.Еда», Максим Фирсов и Сергей Полиссар, а также основатель «Яндекс.Шефа» Михаил Перегудов покидают компанию.

Фирсов и Полиссар продолжат консультировать команду фудтех-направления в качестве советников гендиректора «Яндекс.Такси». Сервис «Яндекс.Еда» продолжит развиваться параллельно с «Лавкой», его возглавит Дмитрий Масюк.

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28 февраля 2020

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01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

31 марта 2020

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15 апреля 2020

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