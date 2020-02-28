«Яндекс» выделил «Яндекс.Лавку» в отдельное направление фудтех-бизнеса

Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» выделен в отдельное направление внутри фудтех-бизнеса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Экспресс-доставка продуктов "Яндекс.Лавка" становится отдельным направлением внутри фудтех-бизнеса. Новая структура остается под руководством Ильи Красильщика. Курировать новое направление будет глава "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко», — пояснили Rusbase в пресс-службе.

В компании считают, что изменения отражают ыстрый рост и стратегическое значение «Яндекс.Лавки» для компании.

«Обновленная структура позволит компании сфокусировать на этом направлении ресурсы, необходимые для быстрого масштабирования "Яндекс.Лавки"», — уточнили в «Яндексе».

Создатели компании Foodfox, на базе которой был создан сервис «Яндекс.Еда», Максим Фирсов и Сергей Полиссар, а также основатель «Яндекс.Шефа» Михаил Перегудов покидают компанию.

Фирсов и Полиссар продолжат консультировать команду фудтех-направления в качестве советников гендиректора «Яндекс.Такси». Сервис «Яндекс.Еда» продолжит развиваться параллельно с «Лавкой», его возглавит Дмитрий Масюк.