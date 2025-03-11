«Яндекс Лавка» заработала в Твери по франшизе

«Яндекс Лавка» начала работу в Твери в формате франшизы. Этот город стал вторым, где сервис использует такую бизнес-модель, сообщили Русбейс в пресс-службе компании.

Условия франшизы. Там отметили, что местные производители, работающие с «Лавкой», получат новые каналы сбыта продукции. Сервис же будет отвечать за качество поставок и ассортимент, а также займется коммерцией и маркетингом.

Партнером «Лавки» в Твери стал предприниматель Дмитрий Зуев — основатель крупнейшей региональной частной организации в сфере лесного хозяйства «ТверьЛесПроект». Франчайзи займется операционным управлением, регулированием процессов в дарксторах, соблюдением норм хранения, температурных режимов и условий доставки.

Планы по развитию. До конца года «Лавка» откроет в Твери шесть дарксторов. В некоторых из них будут кухни, на которых готовят горячие блюда. Также в тверской «Лавке» появятся товары от локальных производителей — в первую очередь молоко, мясо, хлеб и другие свежие продукты.

«Яндекс Лавка» запустила франчайзинговую программу на дарксторы в январе 2024 года. В октябре первая франшиза начала работать в Туле. В компании отметили, что в первый месяц работы фактический товарооборот превысил план в три раза.

Фото на обложке: «Яндекс Лавка»