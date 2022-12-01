Борьба с финансовыми пирамидами и маркировка товаров: новые законы в декабре

Анастасия Марьина
В декабре в России вступает в силу ряд новых законодательных изменений — вводится досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, к социально значимым сайтам откроют бесплатный доступ, а за нарушение требований о маркировке вводится административная ответственность.
Борьба с финансовыми пирамидами и маркировка товаров: новые законы в декабреАнастасия Марьина
- Доступ к социально значимым сайтам становится бесплатным. В перечень таких ресурсов попадут сайты государственных органов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, а также «Госуслуги». Другие социально значимые сайты определит специальная правительственная комиссия.
- Вводится досудебная блокировка интернет-ресурсов с рекламой финансовых пирамид. Работу сайтов, которые выманивают деньги у пользователей, а затем исчезают, смогут ограничивать без суда.
- С декабря, согласно закону о «О связи», владеть линиями связи, которые пересекают госграницу РФ, могут только российские юридические лица. Также операторы теперь обязаны проверять в Единой системе идентификации и аутентификации данные о корпоративных абонентах, которые вносят туда юрлица и ИП.
- Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, включая лекарства. За производство, покупку, хранение, перевозку в целях сбыта товаров с использованием поддельных средств идентификации теперь грозит уголовная ответственность — до трех лет лишения свободы.
- К экспертам-аудиторам, которые проводят работы по обязательной сертификации, будут предъявлять особые требования: они должны обладать знаниями и иметь навыки проведения работ по подтверждению соответствия в конкретной области, входить в специальный реестр, быть независимыми от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей.
- Для борьбы с поддельными доверенностями Федеральная нотариальная палата начинает вести реестр распоряжений об отмене доверенностей. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.
- Всех иностранцев, въезжающих в России более чем на 90 дней, обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование (на ВИЧ-инфекции и другие инфекционные болезни, а также на зависимость от наркотиков).
- Банки больше не смогут включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (юридического сопровождения, консультаций или др.), которые были навязаны при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней. Такой «период охлаждени» ранее действовал только для страховки, но от нефинансовых услуг чаще всего отказаться не получалось.
- Кредитор больше не сможет проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.
- Начинают действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в России: их государственный учет, установление целевых показателей сокращения и другое.
Фото на обложке: Unsplash
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