В декабре в России вступает в силу ряд новых законодательных изменений — вводится досудебная блокировка сайтов с рекламой финансовых пирамид, к социально значимым сайтам откроют бесплатный доступ, а за нарушение требований о маркировке вводится административная ответственность.

Борьба с финансовыми пирамидами и маркировка товаров: новые законы в декабре