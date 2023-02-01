Наказание за нарушение закона о «суверенном рунете», ответные меры за потолок цен на нефть: новое в феврале

Анастасия Марьина
В феврале 2023 года в России вступает в силу ряд новых законов, рассказываем о главном.
Наказание за нарушение закона о «суверенном рунете», ответные меры за потолок цен на нефть: новое в февралеАнастасия Марьина
- За отсутствие устойчивого интернета телеком-операторов начнут штрафовать. Изменения вводятся, чтобы выполнить положения закона о «суверенном рунете». Закон, в соответствии с которым в России создается национальная система маршрутизации интернет-трафика, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он призван обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних угроз.
- Начинают действовать ответные меры на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Так, вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки предусмотрен механизм фиксации предельной цены. Правило будет применяться на всех этапах поставок — вплоть до конечного покупателя.
- Вырастет маткапитал и ряд социальных выплат. Рост маткапитала составит 11,9 %, семьи с одним ребенком смогут получить 586 946,72 рубля, семьи со вторым ребенком — 775 628,25 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909,03 рубля, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком — 7925,71 рубля.
- Деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД теперь больше не будет являться «предоставлением государственных и муниципальных услуг». На сайте Госдумы сообщается, что изменение определения позволит «дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы этих органов».
- Законодательно закреплено понятие «несырьевого неэнергетического экспорта». Это позволит сформировать единый подход к классификации различных товарных позиций в рамках статистического и ведомственного учета.
Фото на обложке: Unsplash
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