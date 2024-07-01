Нуждающиеся в соцподдержке не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ, вырастет госпошлина на получение загранпаспорта, добровольно переведенные мошенникам средства можно будет вернуть — рассказываем о главных законодательных нововведениях июля.

Переведенные мошенникам деньги можно будет вернуть, нуждающихся освободят от комиссии за ЖКХ: законы в июле

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