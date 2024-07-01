Анастасия Марьина
Нуждающиеся в соцподдержке не будут платить комиссию при оплате услуг ЖКХ, вырастет госпошлина на получение загранпаспорта, добровольно переведенные мошенникам средства можно будет вернуть — рассказываем о главных законодательных нововведениях июля.
Переведенные мошенникам деньги можно будет вернуть, нуждающихся освободят от комиссии за ЖКХ: законы в июле
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- Отменена банковская комиссия за оплату услуг ЖКХ для многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ отмена банковская комиссия за оплату услуг ЖКХ. Ожидается, что мера позволит снизить финансовую нагрузку и обеспечить социальную защиту.
- Усилена антитеррористическая защищенность объектов. За нарушение требований к ней введена уголовная ответственность.
- Изменен порядок выплаты задолженности по кредитам. В случае просрочки сначала будут погашаться задолженность по процентам, по основному долгу, проценты за текущий период платежей, основной долг за этот период и только потом — неустойка и другие платежи. Ранее неустойка шла третьей в этом списке. Закон должен помочь гражданам быстрее рассчитаться с долгом.
- Финансовые компании (кредитные, страховые и др.) будут рассматривать обращения быстрее — в срок до 15 дней. Его могут продлить на 10 рабочих дней, если потребуются дополнительные сведения.
- Введено понятие российской промышленной продукции и ее производителя. На такую продукцию будут оформлять цифровые паспорта. Правительство получит возможность устанавливать требования о приобретении, использовании и реализации российской промышленной продукции в приоритетном порядке.
- Россияне начнут получать информацию о величине пенсионных накоплений, которые хранятся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Это будут делать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или при посещении клиентской службы Социального фонда РФ.
- Упрощена процедура внесудебного банкротства — граждане могут не предоставлять некоторые бумажные справки. Через систему межведомственного электронного взаимодействия у ФНС начнут запрашивать данные о получении пенсии, у ФССП и СФР — о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении, а у СФР — о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
- Изменен порядок приватизации госимущества — появились правила продажи такого имущества по минимально допустимой цене. Этот способ приватизации заменит продажу имущества без объявления цены и будет использоваться, если его реализация через публичное предложение не состоялась. Ожидается, что это исключит злоупотребления со стороны покупателей.
- Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании теперь должен составлять 5 млн рублей. При этом правило не распространяется на МФО, финансирующие бизнес, и организации, учредителем которых является РФ.
- Госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения теперь составляет 6 тыс. рублей (ранее — 5 тыс. рублей). Документ для ребенка до 14 лет обойдется в 3 тыс. рублей (вместо 2,5 тыс. ранее). Госпошлина за выдачу иностранцу вида на жительство будет стоить 6 тыс. рублей, за разрешение на привлечение и использование иностранных работников — 12 тыс. рублей.
- Исполнительные производства будут закрывать быстрее после исполнения требований или признания должника банкротом. Ранее процесс занимал несколько месяцев, так как срок не был регламентирован законом. После изменений он сократится до трех рабочих дней.
- С 3 июля фермерские хозяйства получат право работать в сфере сельского туризма и временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках. Также вводится понятие «устойчивое развитие сельских территорий».
- С 25 июля даже добровольно переведенные мошенникам средства можно будет вернуть. Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции на два дня, даже если есть согласие клиента. Деньги, которые переведены на счета злоумышленников, вернут (если мошенники есть в специальной базе Банка России).
Фото на обложке: Unsplash
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