Юрист рассказала, как действовать, если расходы физлиц сильно превышают задекларированные доходы

Юрист на фоне появления в СМИ информации о том, что налоговая начала проверять покупки россиян, дала рекомендацию, что делать, если траты значительно превышают задекларированные доходы.

Руководитель корпоративной и налоговой практики компании «Интерцессия» Ирина Егорова рассказала RB.RU, что есть два варианта действий, если расходы значительно превышают задекларированные доходы.

«В том случае, если существует возможность подтвердить доходы, и они получены от подлежащей налогообложению деятельности (и по статусу вам разрешено получать такие доходы), доходы лучше задекларировать. Если же значительные суммы вы получаете в порядке дарения от родственников, денежные средства лучше передавать в безналичной форме, чтобы была возможность подтвердить налоговому органу источник получения дохода, либо иные документы, свидетельствующие о том, что доход не подлежит налогообложению», — сообщила Егорова.

По ее словам, формирующаяся практика по доначислению НДФЛ из-за превышения расходов над доходами «ориентирует физлиц на декларирование всех доходов, подлежащих налогообложению».

Егорова также отметила, что само по себе превышение расходов над доходами не означает возникновение налогооблагаемой базы у налогоплательщика, однако из-за сложности доказывания получения доходов фактически в настоящее время бремя доказывания переложено на налогоплательщика.

Ранее Life.ru сообщил, что в марте некоторые россияне начали получать приглашения посетить налоговый орган. Налоговики предлагают доказать происхождение потраченных денег, а в случае отсутствия доказательств — уплатить налог, который инспекторы ФНС в этом случае имеют право доначислить расчетным путем.

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