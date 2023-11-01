Расширение внесудебной процедуры банкротства, господдержка технологических компаний: нововведения ноября

Анастасия Марьина
В ноябре 2023 года в России вступил в силу ряд новых законов — расширяется механизм внесудебной процедуры банкротства, появляется возможность оказывать господдержку небольшим высокотехнологичным компаниям. Рассказываем о главном.
Расширение внесудебной процедуры банкротства, господдержка технологических компаний: нововведения ноябряАнастасия Марьина
- Начали действовать штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг (максимальная сумма штрафа — до 40 тыс. рублей). Также введена ответственность за необоснованный отказ рассмотреть требование потребителя, которое связано с нарушением его прав (максимальный штраф — до 300 тыс. рублей).
- С 3 ноября можно будет обращаться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей. Ранее обратиться с таким заявлением можно было при задолженности от 50 тыс. рублей, а максимальный общий размер обязательств составлял 500 тыс. рублей.
- В законодательстве закрепили понятия «инновационные технологии», «технологическая компания», «малая технологическая компания». Это позволит предоставлять государственную поддержку малым высокотехнологичным компаниям.
- 29 ноября истекает срок, когда управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны привести свои уставы и договоры управления в соответствие с новым законом о техобслуживании газового оборудования. И внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация — газораспределительная.
Фото на обложке: Unsplash
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