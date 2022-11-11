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Финразведка, ЦБ и ФНС раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов через рестораны и кафе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Финансовая разведка, ЦБ РФ и ФНС раскрыли одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов и сокрытия доходов ресторанов и кафе по всей России.

Организаторы запустили собственный «шоурум» в Москве, выдавали владельцам заведений подменные кассы и доступ к приложению для управления скрытой выручкой.

Финразведка, ЦБ и ФНС раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов через рестораны и кафе

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами проверки, и подтвердили в налоговой, финразведке и Банке России.

По данным Росфинмониторинга, в теневых расчетах участвовали несколько компаний, которые оказывали услуги по проведению платежей, а также ряд кредитных организаций. Там добавили, что схема может быть связана с отмыванием незаконных доходов.

В ФНС заявили, что все участники схемы установлены: как выгодоприобретатели, которые уклонялись от налогов, так и компании-посредники.

  • Преступная схема позволяла владельцам точек общепита использовать терминалы и кассовые аппараты, которые были оформлены на третьих лиц. «Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц», — пояснили в ЦБ. 
  • Чтобы запутать платежи, участники схемы проходили «через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании», добавили в налоговой.
  • За счет перевода денег сторонним организациям участники схемы меняли безналичные деньги на неинкассированную наличность. По данным ФНС, это позволяло ресторанам и кафе платить «серую» зарплату и сохранять финансовые показатели на уровне, необходимом для получения налоговых льгот.
  • «Решение» оказалось популярно — организаторы даже открыли «шоурум» в Москве, где вели переговоры с клиентами и подписывали бумаги «на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг».
  • В том же месте владельцам ресторанов помогали установить приложение для управления «скрытой выручкой». После этого в заведение приезжали технические специалисты, которые настраивали POS-терминалы и кассы.

Фото на обложке: Unsplash

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