Финансовая разведка, ЦБ РФ и ФНС раскрыли одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов и сокрытия доходов ресторанов и кафе по всей России.

Организаторы запустили собственный «шоурум» в Москве, выдавали владельцам заведений подменные кассы и доступ к приложению для управления скрытой выручкой.

Финразведка, ЦБ и ФНС раскрыли одну из крупнейших схем ухода от налогов через рестораны и кафе