Правительство одобрило законопроект о праве на риск при венчурном инвестировании
Правительство одобрило поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике». Документ был разработан Минэкономразвития, он устанавливает допустимый уровень финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.
Отмечается, что инновационная деятельность сопряжена «с заведомо высокой вероятностью недостижения запланированного результата». При этом технологические предприниматели отвечают за использование госфинансирования на общих основаниях.
Правительство планирует предоставить отечественным стартапам право на риск, «чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием».
Отмечается, что поддержка особенно необходима таким секторам, как искусственный интеллект, цифровые технологии, роботы и новые материалы.
Законопроект должен сформировать единую систему принципов государственной поддержки инновационной деятельности и закрепить понятия «технологический проект», «венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов» и «институт инновационного развития».
Документ также устанавливает, что при осуществлении венчурного финансирования инновационных проектов учитывается неопределенность рыночных, технологических перспектив их реализации, которые могут повлечь потерю финансовых ресурсов.
Фото: Unsplash
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