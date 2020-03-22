Правительство одобрило поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике». Документ был разработан Минэкономразвития, он устанавливает допустимый уровень финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Правительство одобрило законопроект о праве на риск при венчурном инвестировании