Российский стартап с мобильным зарядками для электромобилей L-charge выходит на рынок Великобритании

Российский стартап L-charge, который предлагает сервис мобильных зарядных станций для электромобилей, выходит на рынок Великобритании. Услугами компании смогут воспользоваться жители Лондона в 2022 году.
О скором начале работы в Лондоне основатель L-charge Дмитрий Лашин рассказал Reuters.
По планам компании, зарядками от L-charge жители Лондона смогут воспользоваться уже в 2022 году. Работа сервиса будет организована через мобильное приложение. 1 кВт/ч будет стоить 80 евроцентов.
На зарядку одного электромобиля станцией L-charge уходит от 5 до 7 минут. Станции не подключаются к электросети, а работают на природном газе или водороде.
Сервис мобильных зарядных станций L-charge функционирует в Москве. По словам Лашина, компания получает по 5-6 заявок на зарядку ежедневно. Одна станция способна заряжать около 25 электромобилей в день.
Проект L-charge запустили в июле текущего года, рассказывали RB. В сентябре компания привлекла первые инвестиции в размере $1,5 млн.
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Фото на обложке: Reuters
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