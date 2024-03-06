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«Леруа Мерлен» сменила название юрлица в России на «Ле Монлид»

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица на «Ле Монлид» вместо «Леруа Мерлен Восток». Это отражено в ЕГРЮЛ, а также на сайте компании.

«Леруа Мерлен» сменила название юрлица в России на «Ле Монлид»

В марте прошлого года французская группа ADEO, владеющая DIY-ритейлером Leroy Merlin, решила передать российский бизнес местному менеджменту.

В пресс-службе компании сообщили, что смена название юридического лица производится в рамках передачи бизнеса менеджменту. Там добавили, что речь идет о переименовании без изменения юридического лица.

Сеть продолжит работу в стране в штатном режиме, решений о ребрендинге пока не было.

В ADEO ранее отмечали, что процедура передачи бизнеса не отразится на деятельности компании в стране. Сотрудники сохранят свои рабочие места, договоренности с партнерами останутся в силе.

Фото на обложке: Al.geba / Shutterstock

 

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