«Леруа Мерлен» сменила название юрлица в России на «Ле Монлид»

«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица на «Ле Монлид» вместо «Леруа Мерлен Восток». Это отражено в ЕГРЮЛ, а также на сайте компании.
В марте прошлого года французская группа ADEO, владеющая DIY-ритейлером Leroy Merlin, решила передать российский бизнес местному менеджменту.
В пресс-службе компании сообщили, что смена название юридического лица производится в рамках передачи бизнеса менеджменту. Там добавили, что речь идет о переименовании без изменения юридического лица.
Сеть продолжит работу в стране в штатном режиме, решений о ребрендинге пока не было.
В ADEO ранее отмечали, что процедура передачи бизнеса не отразится на деятельности компании в стране. Сотрудники сохранят свои рабочие места, договоренности с партнерами останутся в силе.
Фото на обложке: Al.geba /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как рекламировать мебель в «Дзене»: секреты Leroy Merlin, Hoff, Askona
- 2 Уже реальность: как российский бизнес использует AR-технологии
- 3 Российские виноделы попросили установить пошлины на вина из стран НАТО в 200%
- 4 Власти одобрили продажу «Яндекса», в Steam теперь можно скрывать игры от друзей: главное 6 марта
- 5 Власти одобрили продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей
ВОЗМОЖНОСТИ
07 марта 2024
10 марта 2024
11 марта 2024