«Леруа Мерлен» сменила название юрлица в России на «Ле Монлид»

«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица на «Ле Монлид» вместо «Леруа Мерлен Восток». Это отражено в ЕГРЮЛ, а также на сайте компании.

В марте прошлого года французская группа ADEO, владеющая DIY-ритейлером Leroy Merlin, решила передать российский бизнес местному менеджменту.

В пресс-службе компании сообщили, что смена название юридического лица производится в рамках передачи бизнеса менеджменту. Там добавили, что речь идет о переименовании без изменения юридического лица.

Сеть продолжит работу в стране в штатном режиме, решений о ребрендинге пока не было.



В ADEO ранее отмечали, что процедура передачи бизнеса не отразится на деятельности компании в стране. Сотрудники сохранят свои рабочие места, договоренности с партнерами останутся в силе.

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