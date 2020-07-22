Россияне определили пол и возраст идеального руководителя

Молодежь больше ценит начальников постарше, сотрудники 30—45 лет — руководителей-ровесников, работники старше 45 лет — более молодых управленцев. К таким выводам пришел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, те, кто встретился со своим лучшим руководителем, будучи в возрасте до 30 лет, чаще всего называли идеальными руководителей старше себя. Россияне, кому повезло в 30—44 года начать работать под руководством идеального человека, больше ценят своих ровесников. Сотрудники старше 45 лет чаще называют идеальными руководителей моложе себя.

Средний же возраст идеального руководителя — 43 года.

На вопрос о гендерной принадлежности лучшего в их жизни начальника, 57% россиян назвали мужчину, 22% — женщину. Причем женщины почти в 2,5 раза чаще мужчин называли лучшими руководителями женщин (32 против 13% соответственно).

Таким образом, согласно исследованию SuperJob, идеальный руководитель — мужчина 43 лет.

В опросе приняли участие 7000 представителей экономически активного населения из всех округов страны, имеющие опыт работы в качестве подчиненного.

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