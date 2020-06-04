Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в десять раз

Максимальные штрафы за утечку персональных данных в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить с 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект новой редакции КоАП от Минюста.

Для индивидуальных предпринимателей штрафы вырастут с 20 тысяч до 300 тысяч рублей, должностных лиц — с 10 тысяч до 100 тысяч рублей, остальных граждан — с 2 тысяч до 20 тысяч рублей.

Таким образом, все штрафы предложено увеличить в десять раз.

Прежний вариант новой версии КоАП был опубликован в январе и не содержал нормы об увеличении штрафов. Но вопрос об ужесточении ответственности за утечки поднимался не раз. Еще в 2015 году Госдума рассматривала повышение штрафов до 300 тысяч рублей.

Утечки данных случаются все чаще. По данным InfoWatch, в 2019 году их количество в России выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Ситуация ухудшается на фоне самоизоляции из-за коронавируса: в результате массового перехода на удаленную работу число попыток неправомерного доступа к данным увеличилось примерно наполовину, причем около 30% инцидентов составляют противоправные попытки скопировать клиентские базы данных и передать их вовне, в том числе через мессенджеры, а 10% — действия хакеров, отмечают в DeviceLock.

Стоимость баз данных при их продаже в даркнете значительно выше предлагаемых штрафов, следовательно, эта мера не будет сдерживать злоумышленников от слива баз данных на продажу, считают в Ассоциации юристов России.

Например, стоимость баз данных розничных банков в даркнете в 2019 году составляла от 70 рублей за одну запись при размере базы до 150 тысяч записей, то есть до 10,5 млн рублей при указанных объемах, уточняют в DeviceLock.

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