Опрос показал, что вынуждены изучать предприниматели для эффективного управления онлайн-бизнесом

Генеральным директорам компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальным предпринимателям для эффективного управления своим онлайн-проектом чаще всего приходилось изучать таргетинг, копирайт, дизайн и верстку, показал опрос виртуального маркетолога «Макс».
Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 2109 респондентов из 15 регионов России с 11 по 20 января 2022 года.
Каждый пятый предприниматель (21%) изучал самостоятельно или посещал курсы таргетинга. 16% опрошенных руководителей МСБ пришлось дополнительно изучать копирайт и работу с текстами.
В топ популярных направлений дополнительного образования также попали онлайн-дизайн и верстка — каждый десятый предприниматель говорит о том, что изучал эти дисциплины, чтобы запустить собственный сайт и приложение.
Четверть (25,5%) владельцев и руководителей малых и средних предприятий никогда не получали дополнительное профессиональное образование.
«Опрос показал, что всего 20% руководителей пытались учиться таргетингу, но запускали его самостоятельно 70%. Иными словами, 50% предпринимателей делают то, в чем недостаточно разбираются», — отметил основатель виртуальный маркетолога «Макс» Юрий Панов.
По его мнению, между эффективной рекламой и умением настраивать таргетинг поставить знак равенства нельзя, поскольку умению выбирать каналы, понимать свое позиционирование и разбираться в сортах рекламных текстов и баннеров нужно учиться.
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Фото на обложке: Unsplash
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