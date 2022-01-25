Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Опрос показал, что вынуждены изучать предприниматели для эффективного управления онлайн-бизнесом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Генеральным директорам компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) и индивидуальным предпринимателям для эффективного управления своим онлайн-проектом чаще всего приходилось изучать таргетинг, копирайт, дизайн и верстку, показал опрос виртуального маркетолога «Макс».

Опрос показал, что вынуждены изучать предприниматели для эффективного управления онлайн-бизнесом

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования среди 2109 респондентов из 15 регионов России с 11 по 20 января 2022 года.

Каждый пятый предприниматель (21%) изучал самостоятельно или посещал курсы таргетинга. 16% опрошенных руководителей МСБ пришлось дополнительно изучать копирайт и работу с текстами.

В топ популярных направлений дополнительного образования также попали онлайн-дизайн и верстка — каждый десятый предприниматель говорит о том, что изучал эти дисциплины, чтобы запустить собственный сайт и приложение.

Четверть (25,5%) владельцев и руководителей малых и средних предприятий никогда не получали дополнительное профессиональное образование.   

«Опрос показал, что всего 20% руководителей пытались учиться таргетингу, но запускали его самостоятельно 70%. Иными словами, 50% предпринимателей делают то, в чем недостаточно разбираются», — отметил основатель виртуальный маркетолога «Макс» Юрий Панов.

По его мнению, между эффективной рекламой и умением настраивать таргетинг поставить знак равенства нельзя, поскольку умению выбирать каналы, понимать свое позиционирование и разбираться в сортах рекламных текстов и баннеров нужно учиться.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
  2. 2 «Сбер» начал продажи своей первой «умной колонки» с пятью микрофонами
  3. 3 The Tor Project обжалует блокировку браузера Tor в суде Саратова
  4. 4 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
  5. 5 Как переехать на новый сайт без потери нервов и трафика — часть 2
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ