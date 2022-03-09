Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Иностранные ритейлеры, объявившие об уходе из РФ, пока не стали расторгать договоры аренды с ТЦ

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Иностранные компании, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне санкций из-за спецоперации на Украине, пока не расторгали договоры аренды, сообщил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Иностранные ритейлеры, объявившие об уходе из РФ, пока не стали расторгать договоры аренды с ТЦ

«Сейчас мы не отмечаем разрывов арендных договоров с зарубежными ритейлерами. Речь идет о приостановке коммерческой деятельности, причины в каждом случае указываются разные. Большинство говорит о технических трудностях», — передает «Газета.Ru» слова Москаленко.

По его словам, небольшая сложность возникает, когда контактные номера телефонов представителей не отвечают. В этих случаях управляющие компании ТЦ стараются найти другие каналы связи.

При необходимости можно расторгнуть договор аренды в рамках правового поля, но это не быстрый процесс, который требует учесть много нюансов и условий, отметил Москаленко, добавив, что на данный момент таких запросов ТЦ от арендаторов не получали.

Он также сообщил, что некоторые компании просят об арендных каникулах на время приостановки деятельности. С такими арендаторами ТЦ обсуждают эти вопросы. Однако на данный момент о случаях предоставления арендных каникул совету не известно.

На фоне санкций ранее о простановке работы в России объявили H&M, Levi`s, Inditex (бренды Zara, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti), Sephora, Swarovski, IKEA, OBI и ряд других компаний.

Фото на обложке: pryzmat / Shutterstock

Бесплатный вебинар для HR-специалистов и предпринимателей от EventyOn по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Xiaomi и Huawei резко сократили поставки смартфонов в Россию
  2. 2 Более трети предпринимателей собираются переезжать в другую страну из-за событий на Украине — опрос RB.RU
  3. 3 ЕС ввел новые санкции против граждан РФ, экспорта в Россию и финансовой системы Белоруссии
  4. 4 Что изменится в международном пиаре для российского бизнеса — подборка мнений
  5. 5 Примерно 50% российского импорта и экспорта на сотни миллионов евро застряло в пути из-за санкций
EventyOn
Бесплатный вебинар для HR-специалистов и предпринимателей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

10 марта 2022

PlayPort

13 марта 2022

Google Growth Lab

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

Все ВОЗМОЖНОСТИ