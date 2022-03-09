Иностранные ритейлеры, объявившие об уходе из РФ, пока не стали расторгать договоры аренды с ТЦ

Иностранные компании, которые объявили об уходе с российского рынка на фоне санкций из-за спецоперации на Украине, пока не расторгали договоры аренды, сообщил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

«Сейчас мы не отмечаем разрывов арендных договоров с зарубежными ритейлерами. Речь идет о приостановке коммерческой деятельности, причины в каждом случае указываются разные. Большинство говорит о технических трудностях», — передает «Газета.Ru» слова Москаленко.

По его словам, небольшая сложность возникает, когда контактные номера телефонов представителей не отвечают. В этих случаях управляющие компании ТЦ стараются найти другие каналы связи.

При необходимости можно расторгнуть договор аренды в рамках правового поля, но это не быстрый процесс, который требует учесть много нюансов и условий, отметил Москаленко, добавив, что на данный момент таких запросов ТЦ от арендаторов не получали.

Он также сообщил, что некоторые компании просят об арендных каникулах на время приостановки деятельности. С такими арендаторами ТЦ обсуждают эти вопросы. Однако на данный момент о случаях предоставления арендных каникул совету не известно.

На фоне санкций ранее о простановке работы в России объявили H&M, Levi`s, Inditex (бренды Zara, Oysho, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti), Sephora, Swarovski, IKEA, OBI и ряд других компаний.

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