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«Студия Артемия Лебедева» создала дизайн зарядных станций для электромобилей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Оператор зарядок для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) показал медленную станцию собственной разработки, дизайн которой разработала «Студия Артемия Лебедева». Об этом RB.RU сообщили в Sitronics Group.

«Студия Артемия Лебедева» создала дизайн зарядных станций для электромобилей

Дизайнеры студии создали масштабируемое пластическое решение, которое позволяет формировать облик станций разного размера и формы.

Специалисты уделили особое внимание системе фиксации кабелей. Итоговый продукт, как сообщается, позволит решить одну из насущных проблем электромобилистов, — загрязнение и спутывание кабелей.

 Дизайн медленной (АС) двухпортовой станции Sitronics Electro

Дизайн медленной двухпортовой станции Sitronics Electro

Также дизайнеры студии создали систему подсветки, которая позволяет найти станцию на темной парковке, показывает статус работы, подсвечивает важную информацию на лицевой панели и в целом выделяет продукт среди других.

 Дизайн медленной (АС) однопортовой станции Sitronics Electro

Стань профессиональным дизайнером — большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов дизайна.

Дизайн медленной однопортовой станции Sitronics Electro

При заказе станции можно выбрать тип коннектора (Type 1, Type 2 или GB/T AC), подсветку станции, вариант крепления — напольное или настенное, лицевую панель — стекло или металл, а также дополнительно забрендировать станцию.

В линейке представят станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 до 150 кВт. Полную линейку собственных зарядных станций оператор покажет в первой половине 2024 года. 

  • Sitronics Electro — российский оператор зарядной инфраструктуры, который развивает сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, включая общественный городской и речной транспорт. Входит в российскую IT-компанию Sitronics Group, которая реализует цифровые проекты для бизнеса и государства. 

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