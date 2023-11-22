«Студия Артемия Лебедева» создала дизайн зарядных станций для электромобилей

Оператор зарядок для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) показал медленную станцию собственной разработки, дизайн которой разработала «Студия Артемия Лебедева». Об этом RB.RU сообщили в Sitronics Group.

Дизайнеры студии создали масштабируемое пластическое решение, которое позволяет формировать облик станций разного размера и формы.

Специалисты уделили особое внимание системе фиксации кабелей. Итоговый продукт, как сообщается, позволит решить одну из насущных проблем электромобилистов, — загрязнение и спутывание кабелей.

Дизайн медленной двухпортовой станции Sitronics Electro

Также дизайнеры студии создали систему подсветки, которая позволяет найти станцию на темной парковке, показывает статус работы, подсвечивает важную информацию на лицевой панели и в целом выделяет продукт среди других.

Дизайн медленной однопортовой станции Sitronics Electro

При заказе станции можно выбрать тип коннектора (Type 1, Type 2 или GB/T AC), подсветку станции, вариант крепления — напольное или настенное, лицевую панель — стекло или металл, а также дополнительно забрендировать станцию.

В линейке представят станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 до 150 кВт. Полную линейку собственных зарядных станций оператор покажет в первой половине 2024 года.

Sitronics Electro — российский оператор зарядной инфраструктуры, который развивает сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, включая общественный городской и речной транспорт. Входит в российскую IT-компанию Sitronics Group, которая реализует цифровые проекты для бизнеса и государства.