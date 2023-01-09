Сеченовский университет запустил бесплатный курс лекций по MedTech-предпринимательству

Ученые и эксперты Сеченовского университета и фонда «Иннопрактика» разработали обучающий онлайн-курс по MedTech-предпринимательству, он доступен для прохождения бесплатно всем желающим. Об этом RB.RU сообщил представитель вуза.
Курс будет состоять из трех блоков. Он объединяет экономику, бизнес и медицину и серию видеоинтервью от экспертов MedTech.
Уже открытая часть курса включает пять тематических модулей и девять часовых лекций от 18 спикеров. Это специалисты, которые занимаются генетикой, бионикой, VR-технологиями, работают на рынке фармы, инжиниринга и бизнеса.
Предполагается, что курс должен научить будущих предпринимателей внедрять в экономику свои научные разработки.
Фото на обложке: Unsplash
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