Сеченовский университет запустил бесплатный курс лекций по MedTech-предпринимательству

Ученые и эксперты Сеченовского университета и фонда «Иннопрактика» разработали обучающий онлайн-курс по MedTech-предпринимательству, он доступен для прохождения бесплатно всем желающим. Об этом RB.RU сообщил представитель вуза.

Курс будет состоять из трех блоков. Он объединяет экономику, бизнес и медицину и серию видеоинтервью от экспертов MedTech.

Уже открытая часть курса включает пять тематических модулей и девять часовых лекций от 18 спикеров. Это специалисты, которые занимаются генетикой, бионикой, VR-технологиями, работают на рынке фармы, инжиниринга и бизнеса.

Предполагается, что курс должен научить будущих предпринимателей внедрять в экономику свои научные разработки.

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