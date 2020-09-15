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В Москве пройдет серия лекций, посвященная digital-профессиям

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 17 сентября по 5 ноября «Нетология» и Культурный центр ЗИЛ проведут бесплатные лекции для тех, кто хочет освоить одну из digital-профессий. Также все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

В Москве пройдет серия лекций, посвященная digital-профессиям

Эксперты расскажут о карьерных возможностях в сфере digital, о том, как выбрать цифровую профессию и развиваться в этом направлении, а также об особенностях таких специальностей, как интернет-маркетолог, дизайнер, дата-сайентист, продакт- и проджект-менеджер и разработчик.

В качестве спикеров выступят:

  • Алексей Полехин, программный директор «Нетологии»;
  • Марина Кирилина, генеральный директор международного инвестиционного фонда Global Tech Hub;
  • Ирина Рузавина, карьерный консультант «Нетологии», HR-эксперт;
  • Артем Кашехлебов, основатель брендингового агентства Sensesay, брендолог в студии Pinkman;
  • Алексей Сидорюк, директор по развитию АНО «Цифровая экономика»;
  • Андрей Малеваник, дизайнер, продюсер образовательных программ в «Нетологии»;
  • Сергей Вертепов, старший разработчик «Авито»;
  • Елена Герасимова, руководитель направления «Аналитика и Data Science» в «Нетологии».

Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: wk1003mike / Shutterstock

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