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В Москве пройдет серия лекций, посвященная digital-профессиям
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Евгения Хрисанфова
С 17 сентября по 5 ноября «Нетология» и Культурный центр ЗИЛ проведут бесплатные лекции для тех, кто хочет освоить одну из digital-профессий. Также все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.
В Москве пройдет серия лекций, посвященная digital-профессиямЕвгения Хрисанфова
Эксперты расскажут о карьерных возможностях в сфере digital, о том, как выбрать цифровую профессию и развиваться в этом направлении, а также об особенностях таких специальностей, как интернет-маркетолог, дизайнер, дата-сайентист, продакт- и проджект-менеджер и разработчик.
В качестве спикеров выступят:
- Алексей Полехин, программный директор «Нетологии»;
- Марина Кирилина, генеральный директор международного инвестиционного фонда Global Tech Hub;
- Ирина Рузавина, карьерный консультант «Нетологии», HR-эксперт;
- Артем Кашехлебов, основатель брендингового агентства Sensesay, брендолог в студии Pinkman;
- Алексей Сидорюк, директор по развитию АНО «Цифровая экономика»;
- Андрей Малеваник, дизайнер, продюсер образовательных программ в «Нетологии»;
- Сергей Вертепов, старший разработчик «Авито»;
- Елена Герасимова, руководитель направления «Аналитика и Data Science» в «Нетологии».
Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: wk1003mike / Shutterstock
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