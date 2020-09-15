В Москве пройдет серия лекций, посвященная digital-профессиям

С 17 сентября по 5 ноября «Нетология» и Культурный центр ЗИЛ проведут бесплатные лекции для тех, кто хочет освоить одну из digital-профессий. Также все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

Эксперты расскажут о карьерных возможностях в сфере digital, о том, как выбрать цифровую профессию и развиваться в этом направлении, а также об особенностях таких специальностей, как интернет-маркетолог, дизайнер, дата-сайентист, продакт- и проджект-менеджер и разработчик.



В качестве спикеров выступят:



Алексей Полехин , программный директор «Нетологии»;

, программный директор «Нетологии»; Марина Кирилина , генеральный директор международного инвестиционного фонда Global Tech Hub;

, генеральный директор международного инвестиционного фонда Global Tech Hub; Ирина Рузавина , карьерный консультант «Нетологии», HR-эксперт;

, карьерный консультант «Нетологии», HR-эксперт; Артем Кашехлебов , основатель брендингового агентства Sensesay, брендолог в студии Pinkman;

, основатель брендингового агентства Sensesay, брендолог в студии Pinkman; Алексей Сидорюк , директор по развитию АНО «Цифровая экономика»;

, директор по развитию АНО «Цифровая экономика»; Андрей Малеваник , дизайнер, продюсер образовательных программ в «Нетологии»;

, дизайнер, продюсер образовательных программ в «Нетологии»; Сергей Вертепов , старший разработчик «Авито»;

, старший разработчик «Авито»; Елена Герасимова, руководитель направления «Аналитика и Data Science» в «Нетологии».

Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.





Фото на обложке: wk1003mike / Shutterstock