Российская платформа Lemon.online вышла на рынок краудлендинга

Онлайн-платформа Lemon.online , которая занималась кредитованием малого бизнеса на собственные средства, начала работу в качестве краудлендинговой платформы и получила 100 млн рублей от частной инвесткомпании Finbridge. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Через Lemon.online физические лица и институциональные инвесторы могут предоставлять займы компаниям малого и микробизнеса. Площадка инвестирует вместе с другими инвесторами в каждый займ, среднее время закрытия заявки составляет 1-3 дня.

Инвесторами на краудлендинговой платформе могут быть как физические лица, так и индивидуальные предприниматели или юридические лица. Минимальная сумма инвестирования составляет 15 тысяч рублей. Доходность может составить до 36% годовых. Выплаты от заемщиков будут поступать еженедельно.

Lemon.online была запущена в декабре 2018 года Леонидом Корниловым как площадка онлайн-кредитования малого бизнеса. В конце 2019 года проект вышел на p2p-рынок.