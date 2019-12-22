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Российская платформа Lemon.online вышла на рынок краудлендинга

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Онлайн-платформа Lemon.online, которая занималась кредитованием малого бизнеса на собственные средства, начала работу в качестве краудлендинговой платформы и получила 100 млн рублей от частной инвесткомпании Finbridge. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Российская платформа Lemon.online вышла на рынок краудлендинга

Через Lemon.online физические лица и институциональные инвесторы могут предоставлять займы компаниям малого и микробизнеса. Площадка инвестирует вместе с другими инвесторами в каждый займ, среднее время закрытия заявки составляет 1-3 дня.

Инвесторами на краудлендинговой платформе могут быть как физические лица, так и индивидуальные предприниматели или юридические лица. Минимальная сумма инвестирования составляет 15 тысяч рублей. Доходность может составить до 36% годовых. Выплаты от заемщиков будут поступать еженедельно.

Lemon.online была запущена в декабре 2018 года Леонидом Корниловым как площадка онлайн-кредитования малого бизнеса. В конце 2019 года проект вышел на p2p-рынок.

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