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Злоумышленники выставили на продажу данные клиентов «Ленты»

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В интернете продается база данных клиентов сети супермаркетов «Лента». Сообщение о продаже на одном из форумов обнаружили эксперты по кибербезопасности, которые ведут телеграм-канал «Утечки информации».

Злоумышленники выставили на продажу данные клиентов «Ленты»

По данным экспертов, в базе содержатся имена, фамилии и отчества, а также телефоны 90 тысяч клиентов из Москвы и Московской области.

В «Ленте» заявили, что проводят проверку информации о возможной утечке. Роскомнадзор сообщил, что направил запрос ритейлеру.

Авторы канала «Утечки информации» сообщили, что сообщение о продаже данных клиентов «Ленты» разместил тот же пользователь, который продавал базу данных алкогольного ритейлера «Красное и белое».

О возможной утечке в «Красном и белом» стало известно 28 января. База данных появилась онлайн еще в сентябре: сначала ее пытались продать, потом она стала распространяться бесплатно.

В базе содержались ФИО, даты рождения и телефоны. Многие данные были устаревшими, но некоторые номера оказались акутальными. В «Красном и белом» тогда начали проверку.

Фото: Lisa-Lisa / Shutterstock

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