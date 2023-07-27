В «Ленте» задумались о покупке уральской сети «Монетка»

Сеть гипермаркетов «Лента» может купить уральскую сеть «Монетка», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Речь идет о более чем 2 тыс. дискаунтеров в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и других городах региона.

Если сделка состоится, магазины «Монетка» продолжат работу под тем же брендом. Это же название будет у супермаркетов сети «Семья» в Перми, которую «Лента» купила в 2021 году за 2,45 млрд рублей, говорит один из собеседников издания.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость сети «Монетка» составляет порядка 100 млрд рублей, однако «Лента» может приобрести бизнес за 60-70 млрд.

Рентабельность валовой прибыли «Монетки» по итогам 2022 года составила 27,2%, что на 1,2% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные «Infoline-Аналитики». При этом у «Ленты» этот показатель в 2022 году достиг лишь 22,5%.

«Монетка» основана в Екатеринбурге в 2001 году, сегодня в управлении сети — свыше 2 тыс. дискаунтеров в Екатеринбурге, Перми и других городах. Владельцем выступает Роман Заболотнов. «Лента» принадлежит «Севергрупп» Алексея Мордашова.

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