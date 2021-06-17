«Лента» купит пермскую розничную сеть «Семья» за 2,35 млрд рублей

Розничная сеть «Лента» заключила соглашение о приобретении группы компаний «Семья», четвертого по величине ритейлера в Пермском крае, за 2,35 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Покупателем выступает ООО «Лента», косвенная дочерняя компания МКПАО «Лента».
«Семья» управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 600 кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина «у дома».
«Сделка полностью укладывается в стратегию «Ленты» по увеличению числа собственных супермаркетов и магазинов "у дома", а приобретение четырех выгодно расположенных гипермаркетов обеспечит "Ленте" лидирующие позиции в этом ключевом для компании сегменте в Перми», — говорится в сообщении.
В результате доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%.
«Лента» планирует интегрировать супермаркеты «Семья» и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть, а также сохранить рабочие места за 3 200 сотрудниками пермской сети. Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты получат название «Супер Лента», а магазины у дома — «Мини Лента».
«Увеличение портфолио магазинов также позволит нам расширить предложение онлайн экспресс-доставки как в Перми, так и на территории всего региона, включая небольшие города Пермского края, где рынок онлайн-доставки все еще недостаточно развит. Таким образом, оформив сделку, мы не только усилим наш основной сегмент гипермаркетов, но и закроем ряд задач по новым направлениям стратегии компании», — сообщил гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин, его слова приводит пресс-служба.
Ожидается, что сделка будет закрыта летом текущего года при условии согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В конце мая «Лента» также сообщила, что приобретет сеть магазинов «Билла Россия». После закрытия сделки доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области должна составить около 3%.
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Фото: Unsplash
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