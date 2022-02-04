Гендиректор «Утконоса» уволился после продажи онлайн-ритейлера «Ленте»

Генеральный директор «Утконоса» Дэнни Перекальски уволился после того, как «Лента» объявила о закрытии сделки по покупке онлайн-ритейлера. «Утконос» объединили с «Лентой Онлайн» – направление возглавит бывший директор «Ленты» по онлайн-бизнесу Дмитрий Скиба.

О кадровых перестановках в «Ленте» рассказали в пресс-службе компании.

Директором по электронной коммерции ритейлера 7 февраля станет Дмитрий Скиба. Ранее он возглавлял дирекцию по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами.

«Лента» 1 февраля объявила, что закрыла сделку по покупке онлайн-ритейлера «Утконос». Приобретение обошлось «Ленте» в 20 млрд рублей. «Утконос» в итоге объединили с «Лентой Онлайн» в одно направление Lenta-U. Его и возглавит Дмитрий Скиба.

Генеральный директор «Утконоса» Дэнни Перекальски, который занимал эту должность почти три года, покинул компанию, хотя ранее говорилось, что именно он возглавит объединенное онлайн-направление «Ленты».

«Благодарю Дэнни Перекальски за добросовестную работу. Дэнни удалось стабилизировать бизнес и реализовать несколько ключевые для "Утконоса" проектов», – подчеркнул председатель совета директоров «Ленты» Алексей Мордашов.

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