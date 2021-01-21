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«Лента» взяла курс на трансформацию и провела кадровую чистку

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Российская розничная сеть «Лента» объявила об изменениях в руководящем составе и организационной структуре компании. Для поддержки новой стратегии создано 2 подразделения: Дирекция по коммерции и маркетингу и Дирекция по стратегии и трансформации. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Ленты».

«Лента» взяла курс на трансформацию и провела кадровую чистку

Так, в задачи Дирекции по стратегии и трансформации будут входить:

  • разработка позиционирования компании,
  • управление стратегическими проектами,
  • поиск и развитие инноваций.

На пост директора по стратегии и трансформации назначена Анастасия Волохова. Ранее она занимала руководящие позиции в компаниях «Магнит» и Boston Consulting Group (BCG), где отвечала за трансформацию и эффективность бизнеса. Анастасия имеет степень магистра международного бизнеса Российского экономического университета им Г. В. Плеханова.

Новую должность коммерческого директора займет Дмитрий Богод. Он работает в «Ленте» с 2018 года. Сначала он занимал пост директора по стратегии, затем — директора по маркетингу и стратегии. Ранее он также занимал позицию ассоциированного партнера в московском офисе McKinsey&Co. Богот имеет степень бакалавра в области прикладной математики и статистики Университета Торонто.

Директор коммерческой службы Татьяна Сафутина и директор по закупкам и снабжению Яп ван Вреден покинут компанию. Изменения вступят в силу 25 января 2021 года.

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«Изменения в руководящем составе "Ленты" призваны обеспечить повышение скорости принятия решений и улучшение координации между нашими коммерческими и маркетинговыми проектами. Помимо этого, мы укрепляем управление стратегией и трансформацией в период реализации новой стратегии компании», — прокомментировал гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.

«Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По собственным данным, компания управляет 254 гипермаркетами в 89 городах России и 139 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

Фото: FotograFFF / Shutterstock

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