В России запустили платформу корпоративного обучения с онлайн-курсами от разных школ

На российском образовательном рынке появилась платформа Lerna.ru с онлайн-курсами для бизнеса от разных школ. О запуске RB.RU сообщил представитель проекта.
Решение должно упростить HR-специалистам и руководителям поиск провайдера обучения для сотрудников и документооборот за счет работы с одним юридическим лицом.
На платформе Lerna.ru собрано более 600 программ от Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Contented. До конца 2023 года проект рассчитывает расширить линейку курсов до 2 тыс. за счет привлечения новых партнеров.
Витрина курсов разделена по 17 направлениям обучения, включая продажи и клиентский сервис, маркетинг, дизайн, программирование, финансы, HR, игры, психологию, управление, аналитику и другие. До конца следующего года компания планирует расширить функционал платформы — у корпоративных клиентов должна появиться возможность загружать на площадку собственные программы обучения.
Фото на обложке: Unsplash
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