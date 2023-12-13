Российская «Леста» запустит площадку для дистрибуции видеоигр Base

До конца 2023 года на площадке появятся две игры — китайская SuperBall и российская MMO (Massively Multiplayer Online Game, массовая многопользовательская игра) RPG Royal Quest.

На следующий год «Леста» намерена расширить портфель издаваемых игр до «шести-десяти проектов, в первую очередь китайских и корейских тайтлов».

В числе целевых регионов — Россия и Латинская Америка. Так студия продолжает попытки диверсифицировать бизнес, чтобы снизить долю выручки от своих якорных проектов, доставшихся студии после разделения бизнеса с Wargaming.

В течение пяти лет в компании рассчитывают, что Base может зарабатывать до 20–30% от оборотов своей партнерской структуры — Lesta Games.

Ранее Lesta Games объявила, что инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков» и запустит киберспортивную лигу по дисциплине. В этом году компания уже провела два турнира, планирует еще два. В 2024 году намерена провести пять.

Фото на обложке: Lesta Games / VK