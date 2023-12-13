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Российская «Леста» запустит площадку для дистрибуции видеоигр Base

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский разработчик видеоигр «Леста» («Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz) запустит площадку для дистрибуции видеоигр Base. Компания вложит $10–30 млн в паблишинг новых игр, пишет «Коммерсантъ».

Российская «Леста» запустит площадку для дистрибуции видеоигр Base

До конца 2023 года на площадке появятся две игры — китайская SuperBall и российская MMO (Massively Multiplayer Online Game, массовая многопользовательская игра) RPG Royal Quest.

На следующий год «Леста» намерена расширить портфель издаваемых игр до «шести-десяти проектов, в первую очередь китайских и корейских тайтлов».

 В числе целевых регионов — Россия и Латинская Америка. Так студия продолжает попытки диверсифицировать бизнес, чтобы снизить долю выручки от своих якорных проектов, доставшихся студии после разделения бизнеса с Wargaming.

В течение пяти лет в компании рассчитывают, что Base может зарабатывать до 20–30% от оборотов своей партнерской структуры — Lesta Games.

Ранее Lesta Games объявила, что инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков» и запустит киберспортивную лигу по дисциплине. В этом году компания уже провела два турнира, планирует еще два. В 2024 году намерена провести пять.

Фото на обложке: Lesta Games / VK

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