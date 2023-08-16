Разработчик видеоигр Lesta Games вложит 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков»

Разработчик видеоигр Lesta Games инвестирует 100 млн рублей в проведение турниров по «Миру танков» и запустит киберспортивную лигу по дисциплине. В этом году компания уже провела два турнира, планирует еще два. В 2024 году намерена провести пять.

Лига будет состоять из ежегодного титульного турнира, а также менее масштабных мероприятий, организованных сторонними компаниями, профильными операторами или самой студией, сообщил «Коммерсантъ».

Развитием киберспорта занимается и VK, там готовятся провести турнир по CS:GO 2. Обе компании рассчитывают, что соревнования привлекут аудиторию: VK — на стриминговую платформу, Lesta — в «Мир танков».

Число любительских и профессиональных турниров в России растет, но крупные рекламодатели пока осторожно смотрят на перспективы спонсорства таких соревнований.

Российские киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания в дисциплине «тактический трехмерный бой». Звания будут присуждаться за соревнования по игре «Мир танков».

Власти выделят в 2023 году порядка 1,8 млрд рублей на подготовку киберспортивных соревнований «Игры будущего». Они запланированы на 2024 год, местом проведения выбрана Казань. «Игры будущего» пройдут по новым дисциплинам. Формат проведения турнира предусматривает внедрение инновационных разработок в киберспорте, робототехнике и сфере VR. Призовой фонд игр составляет $25 млн.

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