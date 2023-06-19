Дистрибьюторы спорттоваров запускают собственные бренды

Параллельный импорт спорттоваров пока не обеспечил стабильность поставок и цен. В результате компании стали запускать собственные бренды: дистрибьютор портивной одежды и обуви Lestate создаст марку Rank, а «Спортмастер» планирует запустить линейку товаров под брендом Athlex, узнал «Коммерсантъ».
Для россиян бренд перестал играть большое значение, а конкуренция в этом сегменте спортивных товаров остается довольно высокой, сообщила старший директор CORE.XP Марина Малахатько.
То, что покупатели в России стали чаще переходить на менее известные, но доступные по цене бренды, особенно заметно в сегменте спортивной одежде, упоминалось в исследовании Б1 (бывшее российское подразделение E&Y).
Для развития СТМ спортивной одежды и обуви важны технологичность и качество материалов, сезонность и смена коллекции в определенные сроки. Среди сложностей — ограниченное количество оборудования и кадров, отсутствие производства в России нужных тканей и фурнитуры, говорят эксперты.
- К маю 2023 года только 6% представителей бизнеса решили вопрос импортозамещения, показало исследование Фонда развития интернет-инициатив. Нерешенными остаются даже базовые задачи импортозамещения, а рынок попросту не готов отказаться от зарубежных решений
Фото на обложке: Unsplash
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