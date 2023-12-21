Разработчики приложения Letim начали оформлять физическую платежную карту для покупок в Турции

Разработчики приложения Letim, которое позволяет россиянам открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, начали оформлять пластиковые карты. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Letim.

Заказать карту платежной системы Troy может любой верифицированный пользователь Letim в специальном разделе в приложении. Карта неименная и привязывается к аккаунтам пользователей Letim. Пополнить карту можно переводом с российского счета в приложении — баланс карты при этом будет равен балансу электронного кошелька.

Приложение появилось магазинах приложений AppStore и Google Play в начале августа 2023 года. Letim позволяет российским туристам переводить средства со своих счетов в российских банках через СБП и оплачивать покупки в магазинах и заведениях Турции, онлайн-магазинах, а также снимать наличные в местных банкоматах с помощью QR-кода.

Приложение авторизовано центральным банком Турции.

С помощью физической карты пользователям станет доступна бесконтактная оплата без включенного мобильного интернета.

Карты выпускаются в Турции, доставка доступна в 17 российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Пермь, Воронеж, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

Также карту доставляют на территории Турции (81 город). Срок доставки карты — 1–4 рабочих дня. Пользователь платит только за доставку — для Турции она составляет 100 лир (около 300 рублей), для России — 250 лир (около 800 рублей).

Изображение: Letim