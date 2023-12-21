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Разработчики приложения Letim начали оформлять физическую платежную карту для покупок в Турции

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Разработчики приложения Letim, которое позволяет россиянам открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, начали оформлять пластиковые карты. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе Letim.

Разработчики приложения Letim начали оформлять физическую платежную карту для покупок в Турции

Заказать карту платежной системы Troy может любой верифицированный пользователь Letim в специальном разделе в приложении. Карта неименная и привязывается к аккаунтам пользователей Letim. Пополнить карту можно переводом с российского счета в приложении — баланс карты при этом будет равен балансу электронного кошелька.

Приложение появилось магазинах приложений AppStore и Google Play в начале августа 2023 года. Letim позволяет российским туристам переводить средства со своих счетов в российских банках через СБП и оплачивать покупки в магазинах и заведениях Турции, онлайн-магазинах, а также снимать наличные в местных банкоматах с помощью QR-кода. 

Приложение авторизовано центральным банком Турции. 

С помощью физической карты пользователям станет доступна бесконтактная оплата без включенного мобильного интернета.

Карты выпускаются в Турции, доставка доступна в 17 российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Пермь, Воронеж, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Самара, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток.

Также карту доставляют на территории Турции (81 город). Срок доставки карты — 1–4 рабочих дня. Пользователь платит только за доставку — для Турции она составляет 100 лир (около 300 рублей), для России — 250 лир (около 800 рублей).

Изображение: Letim

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