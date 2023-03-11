Лишь 4% россиян собрались в летний отпуск за границу — опрос

Только 4% россиян собрались провести летний отпуск в этом году за границей, показал опрос. Большинство респондентов будут отдыхать в путешествии по России, самыми популярными направлениями стали Крым, Алтай, Байкал и Петербург.

Опрос о том, как россияне собираются провести летний отпуск, провел сервис по поиску работы SuperJob. В исследовании участвовали 3 тыс. человек из числа экономически активного населения России.

Лишь 4% респондентов ответили, что собираются провести летний отпуск за границей. Большинство из них выбрали Турцию и Тунис. Тех, кто планирует поехать за рубеж, больше среди респондентов с зарплатой выше 80 тыс. рублей в месяц.

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17% участников исследования, или каждый шестой признался, что проведет отпуск на даче или дома. Сторонников такого вида отпуска больше среди респондентов старше 45 лет.

Большинство опрошенных (21%, или каждый пятый) намерен провести отпуск в путешествии по России. Самыми популярными направлениями для летнего отдыха у этой группы респондентов стали Петербург, Крым, Алтай, Байкал и курорты Краснодарского края.

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