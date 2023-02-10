«Л’Этуаль» провела ребрендинг, изменив название на «Лэтуаль» и обновив логотип

Косметическая сеть «Л’Этуаль» изменила написание названия на «Лэтуаль», обновила логотип и слоган. Об изменениях RB.RU сообщил представитель сети.
Сеть начала ребрендинг в прошлом году, приурочив его к 25-летию компании. Компания обошлась своими силами — над логотипом работала внутренняя команда.
Компания сделала ставку на простые и минималистичные формы, шрифты и цвета. «В итоге логотип компании стал более современным и лаконичным: исчезли апостроф и каллиграфические буквы разной высоты, в качестве ключевого цвета использовался "синий электрик", при этом сохранилась волна — самый узнаваемый элемент логотипа "Лэтуаль"», — говорится в сообщении.
Обновленный логотип уже интегрирован в оформление магазинов, соцсети, приложение ритейлера и бьютиплейс letu.ru.
Компания также изменила слоган, который теперь звучит как «Совершенно всё». Маркетинговая команда сети заложила в него идею о многообразии брендов и товаров, а также совершенства всех маркетинговых, финансовых, логистических и технологических операций компании.
Фото на обложке: «Лэтуаль»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Своя красота: 10 российских производителей косметики и уходовых средств
- 2 Beauty Marketing: что будет актуально в 2022, а от чего стоит отказаться уже сейчас?
- 3 Цифровизация рынка красоты. Как бьюти-рынку общаться с потребителями?
- 4 Пора перезапустить проект? Рассказываем, как можно провести пивот
- 5 Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
ВОЗМОЖНОСТИ
10 февраля 2023
10 февраля 2023
10 февраля 2023