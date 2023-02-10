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«Л’Этуаль» провела ребрендинг, изменив название на «Лэтуаль» и обновив логотип

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Косметическая сеть «Л’Этуаль» изменила написание названия на «Лэтуаль», обновила логотип и слоган. Об изменениях RB.RU сообщил представитель сети.

«Л’Этуаль» провела ребрендинг, изменив название на «Лэтуаль» и обновив логотип

Сеть начала ребрендинг в прошлом году, приурочив его к 25-летию компании. Компания обошлась своими силами — над логотипом работала внутренняя команда.

Компания сделала ставку на простые и минималистичные формы, шрифты и цвета. «В итоге логотип компании стал более современным и лаконичным: исчезли апостроф и каллиграфические буквы разной высоты, в качестве ключевого цвета использовался "синий электрик", при этом сохранилась волна — самый узнаваемый элемент логотипа "Лэтуаль"», — говорится в сообщении.

Обновленный логотип уже интегрирован в оформление магазинов, соцсети, приложение ритейлера и бьютиплейс letu.ru.

Компания также изменила слоган, который теперь звучит как «Совершенно всё». Маркетинговая команда сети заложила в него идею о многообразии брендов и товаров, а также совершенства всех маркетинговых, финансовых, логистических и технологических операций компании.

Фото на обложке: «Лэтуаль»

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